L'activité manufacturière freinée par les problèmes d'approvisionnement

(Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe:

* ZONE EURO-CROISSANCE TOUJOURS SOUTENUE MAIS QUI RALENTIT

LONDRES-La croissance du secteur manufacturier de la zone euro est restée soutenue en septembre mais l'activité a souffert des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et des pressions inflationnistes.

L'indice PMI calculé par IHS Markit auprès des directeurs d'achats pour le secteur manufacturier a reculé à 58,6 le mois dernier contre 61,4 en août et une première estimation "flash" de 58,7.

Un indice mesurant la production, qui est pris en compte dans l'indice PMI composite qui sera publié mardi, a reculé à 55,6 après 59,0 en août.

"Alors que l'industrie manufacturière de la zone euro a progressé à un rythme robuste en septembre, la croissance s'est nettement affaiblie, les industriels faisant état d'un impact croissant des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Chris Williamson, économiste chez IHS Markit.

"Les problèmes d'approvisionnement continuent de pénaliser de larges pans de l'industrie manufacturière européenne, des retards et des pénuries étant signalés à des taux jamais vus depuis près d'un quart de siècle et ne montrant aucun signe d'amélioration imminente."

* ALLEMAGNE-LES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT PÈSE SUR LE SECTEUR MANUFACTURIER

BERLIN-Les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement ont freiné l'activité manufacturière allemande en septembre avec notamment un repli des nouvelles commandes.

L'indice PMI calculé par IHS Markit auprès des directeurs d'achats pour le secteur manufacturier s'est établi à 58,4, légèrement en dessous d'une première estimation "flash" de 58,5 et en baisse par rapport au chiffre de 62,6 en août.

"Les goulets d'étranglement de l'offre continuent de faire grimper les coûts des intrants qui, à leur tour, exercent une pression sur les industriels pour qu'ils augmentent les prix, ce qui représente une autre difficulté pour la croissance", a déclaré Phil Smith, directeur associé chez IHS Markit.

"L'optimisme des industriels à l'égard des perspectives s'amenuise progressivement, tombant en septembre à son plus bas niveau depuis 13 mois".

* FRANCE-LA CROISSANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER RALENTIT

PARIS-La croissance de l'activité manufacturière en France a ralenti un peu plus nettement qu'initialement estimé en septembre, pénalisée par les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement.

L'indice PMI calculé par IHS Markit auprès des directeurs d'achats pour le secteur manufacturier a reculé à 55,0 le mois dernier contre 57,5 en août et une première estimation "flash" à 55,2.

"Les données de l'enquête de septembre nous montrent que les déséquilibres intenses du côté de l'offre commencent maintenant à entraver sérieusement le secteur manufacturier français et affectent même la demande", observe Joe Hayes, économiste chez IHS Markit.

"Il est clair que la croissance de l'industrie manufacturière ralentit, et il y a peu de signes indiquant que la situation va s'améliorer dans un avenir immédiat".

* ITALIE-LÉGER RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER

ROME-L'activité manufacturière a maintenu un rythme de croissance solide en septembre même si elle a été freinée par les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières.

L'indice PMI calculé par IHS Markit auprès des directeurs d'achats pour le secteur manufacturier est ressorti à 59,7 le mois dernier en version définitive contre 60,9 en août.

* ESPAGNE-CROISSANCE TOUJOURS SOUTENUE DU SECTEUR MANUFACTURIER

MADRID-L'activité manufacturière a de nouveau progressé à un rythme soutenu en septembre même si les difficultés rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières freinent le secteur.

En version définitive, l'indice PMI calculé par IHS Markit auprès des directeurs d'achats pour le secteur manufacturier est tombé à 58,1 en septembre contre 59,5 en août. Mais il reste bien supérieur au seuil des 50 qui sépare la croissance d'une contraction de l'activité et non loin du pic de 60,4 atteint en juin, qui constituait un plus haut de plus de 20 ans.

(Avec les bureaux européens de Reuters, version française Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)