L'activité des entreprises US s'accélère en janvier

WASHINGTON, 24 janvier (Reuters) - L'activité des entreprises américaines s'est accélérée en janvier, montrent mercredi les résultats préliminaires des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite "flash" a acéléré à 52,3 en janvier, le niveau le plus élevé depuis juin dernier, contre 50,9 en décembre, grace notamment à l'augmentation de l'activité dans les services et dans l'industrie manufacturière. Le PMI du secteur manufacturier renoue avec la croissance, atteignant 50,3 en janvier, son plus haut niveau depuis 15 mois, contre 47,9 en décembre. Le PMI des services est passé à 52,9 en janvier contre 51,4 en décembre. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. L'amélioration de l'indice PMI composite renforce les prévisions des économistes selon lesquelles l'économie américaine continuera à croître en 2024, bien qu'à un rythme modéré. Les entreprises ont en outre augmenté les prix de leurs produits et services à un rythme plus lent, l'indicateur des prix à la production tombant à 51,7, son plus bas niveau depuis mai 2020, contre 54,8 en décembre. Les entreprises ont toutefois constaté des retards croissants dans l'approvisionnement en matériaux, ce qui pourrait exercer une pression à la hausse sur les prix des matières premières, les délais de fabrication s'étant en outre allongés pour la première fois en plus d'un an et de la manière la plus importante depuis octobre 2022. Les attaques des rebelles houthis contre les navires commerciaux en mer Rouge et la sécheresse dans le canal de Panama constituent également un risque pour l'inflation. (Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)