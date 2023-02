L'activité dans les services a renoué avec la croissance en janvier aux Etats-Unis

(Reuters) - L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a renoué avec la croissance en janvier, avec une nette augmentation des nouvelles commandes, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée vendredi. L'indice ISM des services est ressorti en hausse à 55,2 contre 49,6 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 50,4. Le sous-indice des nouvelles commandes a bondi à 60,4 contre 45,2 un mois plus tôt et celui des prix a en revanche légèrement reculé, à 67,8 après 68,1. L'indice de l'emploi est remonté à 50,0, contre 49,4 un mois plus tôt. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Laetitia Volga)