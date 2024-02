L'actionnaire majoritaire de Novo Nordisk va investir jusqu'à $7 mds par an d'ici 2030

L'actionnaire majoritaire de Novo Nordisk va investir jusqu'à $7 mds par an d'ici 2030













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Novo Holdings, l'actionnaire majoritaire du groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, prévoit d'investir jusqu'à 7 milliards de dollars (6,5 millions d'euros) par an d'ici 2030, a rapporté le Financial Times lundi. Kasim Kutay, directeur général de Novo Holdings, a déclaré au quotidien britannique que les revenus générés par sa participation de 28% dans Novo Nordisk ainsi que d'autres investissements permettraient au fonds d'investir 5 milliards de dollars par an au cours des cinq prochaines années. "Nous disposons d'un portefeuille d'investissements en constante augmentation qui génère des rendements très attractifs", a déclaré Kasim Kutay, cité par le Financial Times. Kasim Kutay a ajouté que ce portefeuille continuerait à croître, citant la croissance d'Ozempic et du Wegovy, ainsi que de nombreux dividendes. "Nous avons plus d'argent que jamais à investir", a-t-il déclaré. L'action Novo Nordisk prenait 1,4% à la Bourse de Copenhague lors des premiers échanges. Novo Holdings détient 77% des actions avec droit de vote de Novo Nordisk, fabricant d Wegovy, médicament à succès contre l'obésité, et d'Ozempic, un traitement contre le diabète. Cette décision intervient peu après l'annonce par Novo Holdings de l'achat de Catalent, un sous-traitant clé de la fabrication de médicaments, pour 16,5 milliards de dollars. Novo Holdings n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire concernant l'investissement des fonds. (Reportage Mrinmay Dey à Bangalore; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)