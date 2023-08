L'actionnaire majoritaire de l'Occitane en discussions pour un retrait de la cote

(Reuters) - L'actionnaire majoritaire du groupe de cosmétiques l'Occitane International est en négociations avancées pour trouver un accord potentiel visant à retirer l'entreprise de la cote avant une éventuelle introduction en Bourse en Europe, selon deux personnes au fait de la question. Les sources ont préféré conserver l'anonymat en raison du caractère sensible de la question. L'Occitane n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le rachat valoriserait l'entreprise à 6,5 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros), a rapporté plus tôt mercredi Bloomberg News. Le PDG de l'Occitane, le milliardaire Reinold Geiger, a discuté d'une offre possible d'un montant de 35 dollars de Hong Kong par action de l'Occitane sur la participation qu'il ne détient pas encore, a indiqué Bloomberg, citant une source au fait de la question. L'offre proposée représente une prime de 37% par rapport au cours de clôture de l'entreprise mardi, selon les données de Refinitiv. Le titre l'Occitane a été suspendu mercredi à la Bourse de Hong Kong en attendant un communiqué de l'entreprise. Selon les sources à Reuters, Reinold Geiger aurait également discuté avec des conseillers de la possibilité d'une nouvelle cotation de l'Occitane en Europe dès l'année prochaine. L'Occitane est cotée à Hong Kong depuis 2010. Elle était alors l'une des premières entreprises occidentales à s'introduire sur la place financière asiatique. (Reportage Kane Wu à Hong Kong et Scott Murdoch à Sydney, avec la contribution de Shivani Tanna à Bangalore; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)