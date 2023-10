L'action SAS plonge de 95% après l'annonce de sa restructuration

L'action SAS plonge de 95% après l'annonce de sa restructuration













Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE (Reuters) - L'action de la compagnie aérienne scandinave SAS chutait de 95% à l'ouverture de la Bourse de Copenhague mercredi, après avoir annoncé la veille un offre de reprise d'Air France-KLM avec deux partenaires financiers. Air France-KLM et les fonds d'investissement Castlelake et Lind Invest vont devenir les principaux actionnaires de la compagnie aérienne, aux côtés de l'Etat danois, déclaré SAS. Le plus grand transporteur scandinave s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis à la mi-2022, après avoir lutté pendant des années contre des coûts élevés et une faible demande de la part des clients en raison de la pandémie. Castlelake prendra une participation d'environ 32%, Air France-KLM détiendra environ 20%, Lind Invest 8,6% et l'État danois environ 26%, a déclaré SAS. Le reste du capital sera probablement réparti entre les créanciers, a précisé la compagnie aérienne. Vers 08h38 GMT, le titre SAS, cédait 82,14% à 0,05 couronne suédoise (0,4304 euros). (Reportage Louise Breusch Rasmussen à Copenhague, Anna Ringstrom à Stockholm, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)