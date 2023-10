L'action de Signify bondit après un bénéfice plus fort que prévu

27 octobre (Reuters) - L'action du fabricant néerlandais de systèmes d'éclairage LED et de composants électriques Signify a grimpé de 10% vendredi, les réductions de coûts ayant poussé le bénéfice trimestriel au-delà des prévisions, mais les ventes restent faibles. "La demande est assez lente dans toutes les zones géographiques", a déclaré le directeur général Eric Rondolat lors d'un appel avec les analystes. D'après Rondolat, les priorités de l'entreprise sont désormais d'améliorer la marge brute, de verser des dividendes aux actionnaires et de réduire la dette dans un contexte de volatilité des marchés et de taux d'intérêt élevés. Le groupe a enregistré une baisse de 11,3 % de son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) à 177 millions d'euros, dépassant confortablement le consensus de 157 millions d'euros désigné par l'entreprise. Signify a réduit ses coûts, notamment en procédant à des licenciements, en réponse à une reprise lente sur le marché en Chine et à une baisse des volumes de ventes. Il a déclaré que son effectif était tombé à 32.214 employés à la fin du trimestre, contre 34.273 l'année précédente. Les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note que les réductions de coûts commençaient à se matérialiser et ont souligné une expansion des marges sur un an "après huit trimestres de baisse". La marge brute en pourcentage des ventes a atteint 39,7 % au troisième trimestre, contre 37,3 % un an plus tôt, a indiqué Signify. Rondolat a toutefois averti que les pressions macroéconomiques continueraient de peser sur les ventes du groupe au cours des prochains trimestres. Les ventes nominales au troisième trimestre ont chuté de 13,8% pour atteindre 1,65 milliard d'euros, a indiqué Signify, qui a signalé un effet de change négatif de 6,2%. Le groupe a confirmé vendredi ses perspectives pour l'année en cours. (Reportage Olivier Sorgho ; version française Mariana Abreu, édité par Jean-Stéphane Brosse)