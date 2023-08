L'action Aegon recule après une perte nette au premier semestre

(Reuters) - Le titre Aegon reculait en Bourse jeudi après que l'assureur néerlandais a affiché un ratio de solvabilité à fin juin inférieur aux attentes, ainsi qu'un résultat net en perte au premier semestre. À la Bourse d'Amsterdam, vers 11h10 CET, l'action cédait 3,5%, au plus bas depuis cinq mois. Le ratio de solvabilité du groupe est passé de 210% à fin mars à 202% à fin juin, en-deçà des 208% attendus par les analystes, selon un consensus fourni par Aegon. La perte nette au premier semestre s'établit à 199 millions d'euros, contre un bénéfice de 46 millions d'euros l'année précédente. Dans une note, KBC Securities indique que les éléments non récurrents aux États-Unis et l'impact négatif des limites de tarification sont les principaux éléments moteurs de la baisse. KBC attribue la perte nette d'Aegon à l'impact des investissements et des mises à jour des hypothèses aux Etats-Unis. "Les résultats financiers sont quelque peu mitigés, avec une génération de capital solide, bien que le capital en espèces et la position de solvabilité sont plus faibles que prévu", ajoute KBC. Lors d'un appel avec les dirigeants de l'entreprise, les analystes se sont inquiétés d'une baisse de 30% de la marge de service contractuelle (CSM) de l'entreprise à la fin du mois de juin, qui représente les profits futurs que l'entité ne reconnaîtra qu'une fois le service d'assurance rendu. La CSM est tombée à 8,30 milliards d'euros, contre 11,88 milliards d'euros un an plus tôt. "L'ampleur du mouvement semble importante", constatent les analystes de KBW dans une note. "Il serait intéressant de voir dans quelle mesure certains de ces éléments sont ponctuels." (Reportage Laura Lenkiewicz, rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)