L'acteur Jeremy Renner dans un état 'critique mais stable'

(Reuters) - L'acteur américain Jeremy Renner, qui incarne "Hawkeye" dans les films Marvel, se trouvait lundi dans un état "critique mais stable" dans un hôpital du Nevada après avoir été victime d'un accident lors d'un déneigement, a confirmé son agent.

"Nous pouvons confirmer, à ce stade, que Jeremy est dans un état critique mais stable, avec des blessures subies lors d'un accident lié aux conditions météorologiques, alors qu'il déneigeait", a déclaré son agent, Samantha Mast, aux médias.

L'accident est survenu dimanche. La famille de Jeremy Renner est à ses côtés et il est "excellemment" soigné, a dit l'agent.

Nommé aux Oscars 2010 et 2011 pour ses prestations dans "Démineurs" et "The Town", Jeremy Renner, 51 ans, possède une maison dans le comté de Washoe, non loin du domaine skiable du Lac Tahoe, selon la Gazette de Reno. La région a été le théâtre d'une tempête de neige au Nouvel an.

Le bureau du shérif du comté de Washoe a dit dans un communiqué avoir été alerté pour "un traumatisme au niveau de la route de Mont Rose, à Reno, Nevada" dimanche matin à 09h00.

Jeremy Renner, précise-t-il, était la seule personne impliquée dans l'incident, qui fait l'objet d'une enquête.

(Reportage Scott Dill et Kanishka Singh à Washington, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)