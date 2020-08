L'acteur Antonio Banderas positif au coronavirus

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - L'acteur espagnol Antonio Banderas, comédien fétiche de Pedro Almodovar et star de nombreux "blockbusters" hollywoodiens, a annoncé lundi, jour de son 60e anniversaire, qu'il avait été contaminé par le nouveau coronavirus et placé en quarantaine.

"J'aimerais ajouter que je me sens relativement bien, juste un peu plus fatigué que d'habitude, et confiant que je me rétablirai dès que possible", a déclaré l'acteur sur son compte Twitter.

(Nathan Allen et Andrei Khalip; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)