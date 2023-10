L'achat d'actions Twitter par Musk sous enquête de la SEC

(Reuters) - L'homme d'affaires Elon Musk est visé par une enquête du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), pour son entrée au capital du réseau social de Twitter, dont il a fait l'acquisition l'an dernier, montre un document de justice rendu public jeudi. D'après ce document, la SEC cherche à obtenir une ordonnance de justice pour contraindre Elon Musk à répondre à une assignation à comparaître. Elle a indiqué que le millionnaire, également patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, entre autres, ne s'était pas présenté pour une audition, comme il en était convenu. L'enquête porte sur une possible violation par Elon Musk des réglementations boursières l'an dernier lorsqu'il a pris une participation minoritaire dans Twitter avant d'en devenir l'acquéreur. Elle concerne aussi des déclarations et documents déposés auprès de la SEC en lien avec cette opération. Un avocat d'Elon Musk a déclaré dans un communiqué que la SEC avait déjà entendu son client "à de nombreuses reprises dans cette enquête malavisée". "Trop, c'est trop", a ajouté Alex Spiro. La SEC et Elon Musk ont des relations tendues depuis 2018 et un tweet publié à l'époque par l'homme d'affaires pour annoncer sa volonté de retirer Tesla de la bourse, assurant avoir les fonds nécessaires. (Reportage Shivansh Tiwary à Bangalore; version française Jean Terzian)