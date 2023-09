L'accord céréalier en mer Noire peut être relancé bientôt, assure la Turquie

MOSCOU, 4 septembre (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit lundi penser que l'accord céréalier en mer Noire pourrait être bientôt relancé après avoir discuté avec le président russe Vladimir Poutine.

La Russie a quitté en juillet cet accord, qui permettait l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire, un an après son lancement sous l'égide de la Turquie et des Nations unies. Depuis, Recep Tayyip Erdogan, qui avait joué un rôle clé pour convaincre Vladimir Poutine de signer l'accord, et l'Onu tentent de négocier avec le président russe pour relancer l'accord céréalier alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie ne montre aucun signe d'apaisement. "Nous, la Turquie, pensons que nous trouverons rapidement une solution qui répondra aux attentes", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Sotchi, sa première en face-à-face depuis l'an dernier. De son côté, Vladimir Poutine a accusé l'Occident de continuer à restreindre les exportations agricoles russes. "Nous serons prêts à envisager la possibilité de relancer l'accord sur les céréales, et j'en ai encore parlé aujourd'hui à M. le président (Erdogan). Nous le ferons dès que tous les accords sur la levée des restrictions à l'exportation des produits agricoles russes seront pleinement mis en oeuvre", a déclaré le président russe aux côtés de son homologue turc. L'accord céréalier visait à acheminer les céréales d'Ukraine vers les marchés mondiaux via la mer Noire et atténuer une crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La Russie et l'Ukraine sont deux des principaux producteurs agricoles mondiaux et des acteurs majeurs sur les marchés du blé, de l'orge, du maïs, du colza, de l'huile de colza, des graines de tournesol et de l'huile de tournesol. Si les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais ne sont pas soumises aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Moscou affirme que les restrictions sur les paiements, la logistique et l'assurance entravent les expéditions. "L'Occident continue de bloquer l'approvisionnement en céréales et en engrais de la Fédération de Russie sur les marchés mondiaux", a déclaré lundi Vladimir Poutine, ajoutant que l'Occident avait "trompé" la Russie au sujet de l'accord céréalier. Depuis la sortie de Moscou de l'accord céréalier cet été, l'armée russe a multiplié les attaques contre des ports du Danube, axe maritime devenu la principale voie d'exportation des céréales ukrainiennes. Des représentants ukrainiens ont affirmé lundi que la Russie avait lancé dans la nuit une attaque contre un important port ukrainien d'exportation de céréales situé dans la région d'Odessa. (Rédigé par Guy Faulconbridge; avec la contribution de Lidia Kelly à Melbourne, Orhan Coskun et Ece Toksabay à Ankara et Michelle Nichols aux Nations unies; Blandine Hénault pour la version française, édité par Zhifan Liu)