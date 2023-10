L'accès à internet interrompu dans la bande de Gaza

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ/JÉRUSALEM (Reuters) - L'accès à internet dans la bande de Gaza a été interrompu, a déclaré vendredi l'observatoire Netblocks. "Les données du réseau en direct montrent un effondrement de la connectivité dans la bande de Gaza, alors que des rapports font état de bombardements intensifs", a indiqué Netblocks. L'opérateur palestinien de télécommunications Jawwal a de son côté indiqué vendredi soir sur Facebook que les services de téléphonie mobile et l'accès à internet avaient été coupés dans la bande de Gaza en raison de bombardements intensifs. (Reportage Yomna Ehab, Clauda Tanios et Ali Sawafta; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)