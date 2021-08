L'AC Milan lance sa saison par une victoire sur le terrain de la Sampdoria

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Débuts heureux en championnat pour l’AC Milan ! En clôture de la première journée de Serie A, les Milanais sont allés s’imposer, ce lundi, sur la pelouse de la Sampdoria (1-0). Arrivés cet été en Italie, les internationaux tricolores Mike Maignan et Olivier Giroud étaient titulaires pour cette rencontre. Théo Hernandez débutait aussi dans le onze rossoneri. Toujours blessé au genou, Zlatan Ibrahimovic manquait sur la feuille de match. Définitivement transféré par le Real Madrid à Milan, Brahim Diaz va inscrire l’unique but de cette partie à la 9e minute. L’Espagnol reprend parfaitement le centre de Davide Calabria et permet aux Milanais de signer une belle entrée en matière. Les Rossoneri recevront, pour la compte de la deuxième journée, le club de Cagliari. La Sampdoria se rendra sur le terrain de Sassuolo.