L'abandon de l'IPO d'Ampère ne retardera pas l'investissement de Nissan

L'abandon de l'IPO d'Ampère ne retardera pas l'investissement de Nissan













NEUILLY-SUR-SEINE(Hauts-de-Seine), (Reuters) - L 'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampère, la filiale électrique et logiciels de Renault, ne retardera pas l'investissement des partenaires japonais Nissan et Mitsubishi dans l'activité, a dit jeudi le président du groupe au losange. "Sûrement pas, il n'y a aucun sujet", a déclaré Jean-Dominique Senard à Reuters, en marge des Rencontres des Sablons, en réponse à une question sur les impacts de l'abandon de l'IPO sur ses partenaires. "Les décisions ont été prises (...) Les montants ne sont pas en cause (...) La question est de savoir qu'est-ce que (l'investissement) représente dans l'entreprise, telle qu'elle va être, mais on n'a pas besoin de faire ça en deux jours", a-t-il ajouté. (Reportage Gilles Guillaume, avec Daniel Leussink à Tokyo, édité par Bertrand Boucey et Jean Terzian)