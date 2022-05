Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025

PARIS (Reuters) - Kylian Mbappé a confirmé samedi soir qu'il resterait au club de football Paris Saint-Germain (PSG) et ne rejoindrait pas le Real Madrid.

"Notre histoire s'écrit ici, ici c'est Paris", dit-il dans une vidéo publiée sur le site internet du PSG.

"J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens de performer au plus haut niveau. Je suis très heureux également de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir", ajoute Kylian Mbappé, cité dans un communiqué.

L'attaquant de 23 ans, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a signé un contrat avec le club parisien jusqu'en 2025, a précisé le président du club, Nasser al-Khelaïfi.

Le dirigeant du PSG était aux côtés du joueur qui tenait un maillot "Mbappé 2025" au Parc des Princes juste avant le coup d'envoi du match de la dernière journée du championnat de Ligue 1 opposant le club à Metz lorsque cette déclaration a été faite.

Plusieurs médias français avaient auparavant rapporté que Kylian Mbappé avait donné son accord de principe aux dirigeants du PSG pour prolonger son contrat qui expire en juin.

Kylian Mbappé est actuellement le meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1, et toutes compétitions confondues, il a pour l'instant inscrit 36 buts et effectué 26 passes décisives avec le club parisien, déjà assuré du titre de champion de France, cette saison.

Révélé à Monaco, le natif de Bondy, en Seine-Saint-Denis, a rejoint le PSG en 2017 pour un montant estimé à 180 millions d'euros, soit le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du football derrière celui du Brésilien Neymar, arrivé lui aussi au PSG cette même année en provenance de Barcelone pour 222 millions d'euros.

Le club parisien a rejeté l'an dernier une offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, au risque de perdre son attaquant sans la moindre indemnité à l'issue de la saison en cours, à l'expiration de son contrat.

D'après des médias, le club madrilène avait alors proposé jusqu'à 200 millions d'euros pour recruter le buteur français.

Le Paris-Saint-Germain avait refusé de se séparer de Kylian Mbappé dans l'espoir de remporter pour la première fois la Ligue des Champions, dont il a finalement été éliminé en huitièmes de finale par le Real Madrid.

Titulaire en équipe de France dès l'âge de 18 ans, Kylian Mbappé a été champion du monde avec les Bleus en 2018 à l'issue d'une compétition dont il avait été la révélation.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Bertrand Boucey et Julien Prétot)