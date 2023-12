Kyiv visée par une nouvelle salve de drones russes

(Reuters) - Kyiv a été la cible d'une attaque de drones russes dans la nuit de jeudi à vendredi, la sixième attaque du genre sur la capitale ukrainienne depuis le début du mois, rapportent les autorités. D'autres drones ont visé des régions du centre, du sud et de l'ouest du pays. Vingt-quatre drones sur 28 ont été abattus par la défense aérienne, a déclaré l'armée de l'air. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram que l'explosion d'un drone avait déclenché un incendie, rapirement maîtrisé, dans les derniers étages d'un immeuble du quartier de Solomyanskyi, dans le sud de la ville. Les secours ont fait état de deux personnes blessées. Deux autres drones ont frappé une maison en chantier et un immeuble dans le sud de la capitale, sans faire de victimes. (Serhiy Karazy, Valentyn Ogirenko et Pavel Polityuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)