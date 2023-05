Kyiv visée par des attaques de drones russes

Kyiv visée par des attaques de drones russes













(Actualise le nombre de drones abattus) par Valentyn Ogirenko et Gleb Garanich KYIV, 28 mai (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche plusieurs attaques de drones sur Kyiv, la capitale ukrainienne qui se prépare à célébrer dans la journée l'anniversaire de sa fondation. Cette 14e vague de raids aériens sur la ville depuis le début du mois de mai a fait un mort, un homme touché par la chute de débris, a annoncé le maire de Kyiv, Vitali Klitschko. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 52 drones "kamikazes" iraniens sur 54, sans préciser le nombre d'engins tirés sur Kyiv. Le chef de l'administration militaire de la capitale, Serhiy Popko, a estimé que ces raids de drones étaient les plus importants visant Kyiv depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Ces attaques surviennent le jour de l'anniversaire de la fondation de Kyiv il y a 1.541 ans, une journée traditionnellement marquée par des foires de rue, des concerts et des expositions. "Aujourd'hui, l'ennemi a décidé de 'congratuler' la population de Kyiv", a ironisé Serhiy Popko sur Telegram. "L'attaque a été lancée en plusieurs vagues et l'alerte aérienne a duré plus de cinq heures", a-t-il précisé. Les sirènes se sont déclenchées peu après minuit et plusieurs quartiers de la capitale de 3 millions d'habitants ont été touchés. Dans celui de Solomyanskyi, la chute de débris sur une station-service a coûté la vie à un homme de 41 ans, a déclaré Vitali Klitschko. L'administration militaire a annoncé un bilan d'au moins deux blessés. Selon Vitali Klitschko, les attaques ont également provoqué l'incendie d'un entrepôt dans le sud-ouest de la capitale. Un feu s'est déclaré en outre sur le toit d'un immeuble de neuf étages dans le quartier historique de Pecherskyi, selon les autorités militaires. (Avec la contribution de Nick Starkov et Lidia Kelly; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)