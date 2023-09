Kyiv promet de nouvelles frappes de drones contre les navires russes

par Max Hunder KYIV (Reuters) - L'Ukraine va pouvoir mener davantage d'attaques de drones contre les navires russes, a déclaré à Reuters le ministre ukrainien ministre de la transformation numérique, à la suite d'une récente série de raids. "Il y aura plus de drones, plus d'attaques et moins de navires russes. C'est certain", a déclaré Mykhailo Fedorov lors d'une interview vendredi, en réponse à une question sur les récentes attaques menées près de la Crimée. L'Ukraine a lancé cette semaine plusieurs attaques à l'aide de drones et de missiles contre la flotte russe de la mer Noire dans et autour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Signe d'une confiance croissante, Kyiv a récemment revendiqué des attaques dans la région. La Russie a reconnu une attaque de missiles ukrainiens qui a endommagé un navire de guerre et un sous-marin cette semaine, mais affirme avoir repoussé tous les raids de drones en mer. Mykhailo Fedorov a publié jeudi sur les réseaux sociaux une vidéo qui semble avoir été filmée depuis un navire se dirigeant vers un navire de guerre beaucoup plus grand, suivie d'une explosion. Il a alors déclaré que cette attaque était l'œuvre de systèmes ukrainiens financés par une plate-forme de crowdfunding gérée par le gouvernement, qui permet de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, y compris des drones. Mykhailo Fedorov a également déclaré que la production ukrainienne de drones avait été multipliée par plus de 100 en 2023 par rapport à l'année dernière. "Je pense que la production sera multipliée par 120 à 140 d'ici la fin de l'année, par rapport à l'année précédente", a-t-il ajouté. Selon le ministre, l'Ukraine teste actuellement des systèmes d'intelligence artificielle capables de localiser des cibles à plusieurs kilomètres de distance et de guider des drones jusqu'à elles, même si les communications externes sont interrompues. "Nous avons besoin de l'IA, par exemple de la technologie permettant de trouver des cibles, comme le fait le Lancet (un drone russe), afin qu'une cible puisse être localisée dans le cadre de la guerre électronique et détruite", a-t-il dit. "Pour l'instant, tout cela n'en est qu'au stade des essais, mais certains drones que nous achetons utilisent l'IA pour reconnaître les cibles. Dans une forêt, ils peuvent détecter une cible et savoir s'il s'agit d'une personne, d'un char ou d'un véhicule particulier. Ces technologies sont utilisées activement." (Version française Benjamin Mallet)