Kyiv met en place un "couloir humanitaire" temporaire en mer Noire

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a annoncé jeudi la mise en place d'un "couloir humanitaire" pour permettre à des dizaines de cargos bloqués dans ses ports de naviguer jusqu'à la mer Noire, où les routes maritimes font l'objet d'un contrôle étroit depuis que la Russie a renoncé à un accord autorisant les exportations de céréales. Oleh Chalyk, porte-parole de la marine, a déclaré que ce corridor serait destiné aux cargos bloqués actuellement dans les ports de la mer Noire, depuis que la Russie a suspendu le mois dernier l'accord conclu en juillet 2022 pour sécuriser l'acheminement vers l'étranger des céréales ukrainiennes. "Le corridor", a-t-il expliqué, "sera très transparent, nous placerons des caméras sur les navires et les images seront retransmises pour montrer qu'il s'agit d'une mission purement humanitaire sans visée militaire." Dans un communiqué, la marine a indiqué que les routes avaient déjà été proposées par l'Ukraine directement à l'Organisation maritime internationale (OMI). Ces itinéraires seraient "principalement utilisés pour les navires civils qui se trouvent dans les ports ukrainiens de Tchornomorsk, Odessa et Pivdenny depuis le début de l'invasion totale par la Russie le 24 février 2022". "Les navires dont les propriétaires/capitaines confirment officiellement qu'ils sont prêts à naviguer dans les conditions actuelles seront autorisés à emprunter ces itinéraires", précise la marine. Elle a toutefois prévenu que la sécurité des navires restait sous la menace des mines flottantes et d'éventuelles opérations militaires russes. "Les gens veulent plus de détails sur le couloir de navigation temporaire ukrainien annoncé aujourd'hui, car il ne peut fonctionner que si la Russie s'engage concrètement à ne pas attaquer les navires", a commenté un négociant allemand en céréales à Reuters. Oleh Chalyk n'a pas précisé si un accord a été conclu avec la Russie pour ce corridors. Le mois dernier, Moscou a mis fin à l'accord sur les céréales de la mer Noire qui permettait à l'Ukraine d'exporter des produits agricoles en toute sécurité. (Olena Harmash, version française Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)