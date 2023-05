Kyiv et Moscou prêts à rencontrer une délégation africaine pour discuter d'un plan de paix

Kyiv et Moscou prêts à rencontrer une délégation africaine pour discuter d'un plan de paix













Crédit photo © Reuters

par Wendell Roelf LE CAP (Reuters) - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a affirmé mardi que le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue ukrainien, Volodimir Zelensky, avaient accepté de rencontrer une délégation de dirigeants africains en vue de discuter d'un plan de paix potentiel pour mettre fin au conflit. Les détails n'ont pas été dévoilés publiquement mais l'Ukraine a toujours répété qu'un plan de paix devait absolument inclure un retrait des troupes russes de son territoire. "Mes discussions avec les deux dirigeants ont montré qu'ils étaient prêts à recevoir des dirigeants africains et à avoir une conversation sur les manières de mettre fin au conflit", a affirmé Cyril Ramaphosa lors d'un point presse au Cap. Vladimir Poutine et Volodimir Zelensky ont accepté de recevoir la délégation dans leur capitale respective, a indiqué un communiqué de la présidence sud-africaine. Le plan de paix est également soutenu par des dirigeants africains du Sénégal, de l'Ouganda, de l'Egypte, de la République du Congo et de la Zambie. Cyril Ramaphosa a indiqué que les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient exprimé leur soutien "prudent" au plan de paix; et que le secrétaire général de l'Onu avait également été mis au courant de l'initiative. Considéré comme un des plus proches alliés africains de la Russie, Pretoria affirme être impartial et s'est abstenu de voter quelconque résolution condamnant l'invasion russe aux Nations unies. La semaine dernière, l'Afrique du Sud a rejeté des accusations américaines affirmant que des armes avaient été livrées en décembre à la Russie depuis une base navale du Cap. (Reportage par Wendell Roelf et Bhargav Acharya; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)