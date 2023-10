Kyiv dit avoir utilisé avec succès des missiles américains ATACMS

par Yuliia Dysa (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont utilisé pour la première fois des missiles de longue portée ATACMS de fabrication américaine et infligé de gros dommages à deux aérodromes situés dans les régions sous occupation russe, a déclaré mardi le président Volodimir Zelensky. L'armée ukrainienne a diffusé plusieurs communiqués au cours de la journée pour annoncer des frappes couronnées de succès sur des aérodromes près de Louhansk (est) et Berdiansk (sud), sur la mer d'Azov. "Aujourd'hui, un spécial merci aux Etats-Unis", a déclaré Volodimir Zelensky dans son message vidéo quotidien. "Nos accords avec le président Biden ont été mis en oeuvre. Avec une grande précision, les ATACMS ont fait leurs preuves." Selon les forces spéciales ukrainiennes, neuf hélicoptères, un lance-missiles de défense aérienne et d'autres équipements ont été détruits lors de ces frappes. Des pistes ont également été touchées et de lourdes pertes ont été infligées aux forces russes. Le ministère russe de la Défense n'a pas mentionné l'utilisation de ces missiles. Les ATACMS peuvent atteindre plus de 300 km d'altitude. "Comme vous pouvez le voir, il est maintenant possible de toucher nos cibles impeccablement, avec grande précision, ne laissant aucune chance à l'ennemi", a déclaré à la télévision ukrainienne le porte-parole de l'armée de l'air Iouri Ihnat. Il a assuré que l'Ukraine tenait sa promesse de ne pas employer ces missiles pour frapper le territoire de la Russie. "Mais personne ne nous empêchera de libérer notre territoire", a-t-il ajouté. Vladimir Rogov, un responsable de l'administration pro-russe de la région de Zaporijjia, a déclaré sur Telegram que les défenses aériennes de la Russie avaient fait échouer l'attaque contre l'aérodrome de Berdiansk. Des blogueurs militaires russes ont quant à eux fait état de pertes de personnel et d'équipement des forces russes dans des frappes d'ATACMS. Selon le Wall Street Journal et CNN, ces missiles secrètement livrés par Washington ont été tirés mardi. Depuis le début de sa contre-offensive en juin dernier, l'Ukraine n'a guère progressé sur le terrain face aux lignes de défense multiples construites par la Russie dans les zones occupées depuis l'invasion de février 2022. Kyiv fait également état d'offensives russes depuis plusieurs jours. Oleksandr Chtoupoun, porte-parole de l'armée ukrainienne pour le front sud, a déclaré à la télévision nationale que l'assaut lancé depuis une semaine par les forces russes sur la ville dévastée d'Avdiivka près de Donetsk dans l'Est était toujours aussi intense, les forces ukrainiennes ayant repoussé dix attaques. L'armée ukrainienne estime aussi que la Russie espère avancer le plus loin possible en direction de la ville de Koupiansk (nord-est) avant l'hiver. Oleksandr Chtoupoun a ajouté que les troupes de Kyiv progressant vers le sud en direction de la mer d'Azov avaient enregistré des "succès partiels" à l'ouest de Verbove, l'un des villages qu'elles s'efforcent de capturer. (version française Jean-Stéphane Brosse)