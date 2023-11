Kyiv dit avoir subi la plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre

par Max Hunder KYIV, 25 novembre (Reuters) - Kyiv a subi aux premières heures de samedi une attaque de drones russes, qualifiée par les autorités ukrainiennes comme la plus importante depuis le début de la guerre. Cette attaque a fait cinq blessés et touché différents quartiers de la capitale ukrainienne, tandis que le bruit provoqué par le déclenchement des défenses aériennes et des explosions ont réveillé les habitants au lever du soleil. L'alerte au raid aérien a duré six heures au total. Le président Volodimir Zelensky a déclaré que plus de 70 drones kamikazes Shahed, de conception iranienne, avaient été lancés contre son pays et que la plupart d'entre eux avaient été abattus. L'armée de l'air a ensuite annoncé avoir détruit 71 drones Shahed et un missile. Le maire de la ville Vitali Klitschko a déclaré sur l'application Telegram que l'attaque avait fait cinq blessés, dont une fillette de 11 ans, et endommagé des bâtiments dans tous les quartiers de la ville. Les restes d'un drone abattu ont provoqué un incendie dans une crèche. Volodimir Zelensky a souligné que l'attaque avait eu lieu aux premières heures de la journée, alors que les Ukrainiens commémorent leur pire tragédie nationale: la famine de 1932-1933, l'Holodomor, qui a provoqué la mort de plusieurs millions de personnes. "Terreur délibérée (...) Les dirigeants russes sont fiers de pouvoir tuer", a-t-il écrit sur Telegram. Les dirigeants ukrainiens ont par le passé établi des comparaisons entre l'Holodomor et l'actuelle invasion de leur pays par la Russie. L'Ukraine et plus de 30 pays considèrent l'Holodomor comme un génocide du peuple ukrainien par l'Union soviétique, qui dirigeait alors l'Ukraine à l'époque et cherchait à contrer son désir d'indépendance. Moscou rejette ces accusations et assure que ce drame n'a pas été causé par une politique génocidaire délibérée puisque des Russes et d'autres groupes ethniques ont également souffert de la famine. La cible de l'attaque de samedi n'a pas été précisée dans l'immédiat, mais l'Ukraine a mis en garde ces dernières semaines contre de nouvelles frappes aériennes russes dont le but est de détruire le système énergétique ukrainien, comme Moscou a tenté de le faire l'hiver dernier. Le ministère ukrainien de l'Energie a déclaré que près de 200 bâtiments de la capitale, dont 77 immeubles résidentiels, avaient été privés d'électricité à la suite de l'attaque. "Il semble que cette nuit nous avons assisté à une ouverture, le prélude de la saison d'hiver", écrit sur Facebook Serhiy Fursa, un éminent économiste ukrainien. (Reportage Max Hunder à Kyiv; avec la contribution de Ron Popeski; version française Claude Chendjou)