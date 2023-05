Kyiv dit avoir obtenu la libération par la Russie de 106 prisonniers

KYIV (Reuters) - La présidence ukrainienne a dit jeudi avoir obtenu la libération de 106 prisonniers de guerre dans le cadre d'un nouvel échange avec la Russie. Les soldats, parmi lesquels huit officiers, avaient été capturés pendant les combats à Bakhmout, ville du Donbass que les forces de Moscou disent avoir entièrement conquise alors que Kyiv assure en contrôler encore une infime partie tout en menant des contre-attaques à sa périphérie. "Chacun d'eux est un héros national", a dit Andriy Yermak, directeur de cabinet de Volodimir Zelensky. "Beaucoup de ceux dont nous avons obtenu la libération étaient portés disparus. Leurs proches sont passés par des moments difficiles." La Russie n'a pas encore précisé ce qu'elle avait obtenu en échange de ces prisonniers. Selon les services de renseignement militaire ukrainiens, ces échanges ont permis à 2.430 Ukrainiens de retrouver la liberté depuis le début de l'invasion russe en février 2022, dont 139 civils. (Reportage de Pavel Polityuk, rédigé par Tom Balmforth, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)