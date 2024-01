Kyiv dit avoir frappé deux cibles militaires russes en Crimée annexée

KYIV, (Reuters) L'Ukraine a déclaré jeudi que son armée de l'air avait mené une frappe contre un poste de commandement de Moscou près de la ville occupée de Sébastopol et un raid distinct contre une unité militaire russe dans la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014. Via la messagerie Telegram, le commandant de l'armée de l'air ukrainienne a relayé une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant de la fumée se propageant dans le ciel après une explosion près de Sébastopol, ville portuaire de Crimée où la Russie a installé le principal centre de commandement pour sa flotte en mer Noire. "Merci encore aux pilotes de l'armée de l'air et à tous ceux qui ont planifié cette opération (...)", a écrit Mykola Oletchouk. Il a aussi publié une capture d'écran d'un message diffusé sur les réseaux sociaux selon lequel une base militaire russe située dans la ville de Yevpatoria a été atteinte par une frappe. Le gouverneur de Sébastopol nommé par Moscou a décrit l'attaque comme "la plus importante récemment". Une personne a été hospitalisée après que sa maison a été touchée par un débris, a dit Mikhaïl Razvozhayev via la messagerie Telegram. Le ministère russe de la Défense a dit que l'armée russe a déjoué une attaque ukrainienne en détruisant dix missiles au-dessus de la Crimée. Kyiv a intensifié ses attaques contre la péninsule, avec l'objectif d'amenuiser les capacités militaires de Moscou et le contraindre à retirer sa flotte de la mer Noire. (Reportage Yuliia Dysa, Mark Trevelyan, Alexander Marrow; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)