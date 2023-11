Kyiv dit avoir établi plusieurs têtes de pont sur la rive est du Dniepr

Kyiv dit avoir établi plusieurs têtes de pont sur la rive est du Dniepr













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a affirmé vendredi avoir mené une "série d'opérations réussies" sur la rive est du Dniepr occupée par la Russie, dans le sud de l'Ukraine, et y avoir établi plusieurs têtes de pont. Dans un communiqué, les Marines ukrainiens ont dit poursuivre leurs opérations dans cette zone. Moscou a reconnu pour la première fois mercredi, via le gouverneur pro-russe de la région occupée, Vladimir Saldo, que des troupes ukrainiennes avaient réussi à franchir le fleuve. "Des unités des forces armées ukrainiennes ont réussi à déloger les Russes de leurs positions sur la rive gauche du Dniepr et à les consolider", a déclaré le porte-parole de l'état-major général, Andri Kovaliov, sur YouTube. "L'un des principaux objectifs de ce combat est de repousser l'ennemi le plus loin possible de la rive droite afin de protéger la population civile ukrainienne, en particulier Kherson, des bombardements constants des Russes", a-t-il ajouté. L'armée ukrainienne a repris il y a un an la ville de Kherson, sur la rive occidentale du Dniepr, et cherche à ouvrir une brèche vers la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. La Russie et l'Ukraine affirment toutes deux infliger de lourdes pertes à l'ennemi dans la région, des informations invérifiables de source indépendante. "ALLER DE L'AVANT" Le président Volodimir Zelensky a diffusé vendredi des images de la région montrant l'armée utilisant des drones et opérant sur des vedettes rapides sur le Dniepr. "Nos guerriers. Merci pour votre force, pour aller de l'avant !", a-t-il déclaré sur la messagerie Telegram. Andri Kovaliov a déclaré que les troupes ukrainiennes menaient des actions de sabotage et de reconnaissance pour découvrir et perturber la logistique russe. Il a ajouté que les troupes de Moscou opposaient une forte résistance et avaient fait venir des renforts. Le très mauvais temps est un autre obstacle aux opérations de Kyiv, a déclaré Natalia Houmeniouk, porte-parole du commandement militaire du Sud. "Nous devons être conscients que les très mauvaises conditions météorologiques compliquent les choses. Cela complique non seulement l'avancée physique, mais aussi la reconnaissance aérienne. Parce qu'il y a une alerte à l'orage", a-t-elle déclaré dans des commentaires télévisés. Selon des blogueurs militaires ukrainiens, les forces ukrainiennes ont franchi le Dniepr par petits groupes durant l'été autour d'un pont ferroviaire proche de Kherson et cherchent à étendre leur présence dans des villages situés à proximité. Des combats soutenus se poursuivent parallèlement dans l'est de l'Ukraine, autour des localités d'Avdiivka et Bakhmout, a déclaré l'armée ukrainienne dans son point quotidien sur les affrontements. Vitali Barabach, chef de l'administration militaire d'Avdiivka, a déclaré à la télévision que les forces russes envoyaient des renforts et intensifiaient leur offensive en direction de la cité industrielle, près d'une vaste usine de traitement du charbon. (Yulii Dysa, Jean-Stéphane Brosse et Augustin Turpin pour la version française, édité par Blandine Hénault)