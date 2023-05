Kyiv dit avoir abattu 29 des 30 missiles tirés dans la nuit par Moscou

par Gleb Garanich KYIV (Reuters) - La défense antiaérienne ukrainienne a abattu 29 des 30 missiles tirés dans la nuit par la Russie, a annoncé jeudi l'armée de Kyiv qui déplore la mort d'une personne dans une attaque commise à Odessa, dans le sud du pays. D'épais nuages de fumée noire s'élevaient jeudi au-dessus de la capitale ukrainienne qui a subi sa neuvième attaque depuis le début du mois. Des incendies provoqués par les débris de missiles abattus dans le ciel de Kyiv ont éclaté ça et là sans faire de victime, ont dit les autorités. Selon l'armée ukrainienne, la salve tirée dans la nuit comprenait des missiles de croisière lancés depuis des navires stationnés dans la mer Noire, des missiles air-sol ainsi que deux drones de fabrication iranienne. Deux drones de reconnaissance ont également été abattus. "Toutes les cibles au-dessus de Kyiv ont été abattues", a écrit le général Valeri Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, dans un communiqué publié sur Telegram. Des responsables de la ville d'Odessa ont pour leur part indiqué qu'un missile abattu par la DCA avait percuté un site industriel, faisant un mort et blessant deux autres personnes. Les raids aériens russes se sont intensifiés ces dernières semaines alors que Kyiv prépare une contre-offensive attendue de longue date. Les autorités installées par Moscou dans la péninsule de Crimée, occupée par la Russie depuis 2014, ont de leur côté annoncé que le trafic ferroviaire était interrompu entre les villes de Simferopol et Sébastopol après le déraillement d'un train de marchandises. Sergueï Aksionov, le dirigeant de facto de la péninsule, a attribué ce déraillement à l'intervention de "forces extérieures". (Reportage Gleb Garanich et Ron Popeski; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)