Kyiv dénonce "des interférences russes" dans la mission de l'AIEA à Zaporijjia

KYIV, 2 septembre (Reuters) - La délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) arrivée jeudi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, aura du mal à effectuer une évaluation objective de la situation en raison de l'interférence des forces russes qui contrôlent le site depuis début mars, a estimé vendredi l'énergéticien public ukrainien Energoatom.

"Les Russes n'ont pas autorisé les inspecteurs de la mission à pénétrer dans le centre de crise (de la centrale), où sont actuellement stationnés les soldats russes que les agents de l'AIEA ne sont pas supposés voir", a fait savoir le groupe Energoatom dans un communiqué publié sur Telegram.

"Les occupants (russes) mentent et déforment les faits, qu'il s'agisse des preuves qui attestent de leurs bombardements de la centrale ou de leurs conséquences sur les infrastructures" de la centrale, peut-on lire dans ce communiqué.

"Il est évident que dans de telles conditions cela sera difficile pour l'AIEA d'effectuer une évaluation objective de la situation".

Arrivés sur place jeudi, les inspecteurs de l'AIEA doivent fournir une évaluation impartiale, neutre et techniquement solide de la situation sur le terrain, a déclaré jeudi Rafael Grossi, le directeur général de l'agence onusienne qui mène cette délégation, en précisant que des inspecteurs resteraient sur le site.

L'ambassadeur de la Russie auprès de l'AIEA, dont le siège se trouve à Vienne, en Autriche, a annoncé vendredi à l'agence de presse russe RIA Novosti que deux inspecteurs de l'agence resteraient en permanence sur place à l'issue de la mission en cours.

Située dans la ville d'Enerhodar, à environ 120 kilomètres de la ville de Zaporijjia dont elle tire son nom, la centrale nucléaire - la plus grande d'Europe - est tombée sous le contrôle de la Russie début mars, peu après le lancement de l'offensive en Ukraine, mais son fonctionnement reste assuré par des techniciens ukrainiens employés d'Energoatom, sous la supervision des forces russes.

Les abords de la centrale, à une dizaine de kilomètres de territoires encore sous contrôle ukrainiens, sur l'autre rive du fleuve Dniepr, font l'objet depuis plusieurs semaines de bombardements récurrents dont Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité, alimentant les craintes d'une catastrophe nucléaire et incitant plusieurs pays et organisations internationales à réclamer l'instauration d'une zone démilitarisée.

En dépit des difficultés liées à la présence de troupes russes sur le site, la mission de l'AIEA reste importante et aura un rôle à jouer, a estimé le président ukrainien Volodimir Zelensky vendredi dans un message vidéo diffusé lors du forum Ambrosetti, qui réunit chaque année des responsables politiques, des économistes et des entrepreneurs à Cernobbio, dans le nord de l'Italie.

"Nous avons tout fait pour garantir que l'AIEA puisse accéder à la centrale de Zaporijjia et je pense que cette mission pourrait encore jouer un rôle", a déclaré Volodimir Zelensky.

"Malheureusement nous n'avons pas encore entendu l'essentiel de l'AIEA, c'est-à-dire un appel à la Russie à démilitariser la centrale", a-t-il ajouté.

Alors que l'Union européenne et la Russie sont engagées dans un bras de fer économique autour du gaz, attisant les craintes de rationnement énergétique et de récession dans plusieurs pays, le président ukrainien a souligné que la sécurisation de la centrale et son retour à un fonctionnement normal permettrait d'aider l'Europe dans un contexte de crise énergétique.

"L'Ukraine est prête à augmenter ses exportations d'électricité vers les pays de l'Union européenne", a-t-il précisé.

(Reportage Pavel Polityuk, avec Valentina Za et Elvira Pollina à Cernobbio, Italie ; version française Myriam Rivet, édité par)