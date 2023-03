Kyiv demande une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu sur les projets nucléaires de Poutine

KYIV, 26 mars (Reuters) - L'Ukraine a vivement condamné dimanche le souhait du président russe Vladimir Poutine de stationner en Biélorussie des armes nucléaires tactiques russes et a appelé à une réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'Onu pour évoquer le sujet. Vladimir Poutine a annoncé son projet de stationner sur le territoire biélorusse d'armes nucléaires tactiques, affirmant qu'une telle décision ne contreviendrait pas aux engagements de la Russie en matière de non-prolifération nucléaire. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a qualifié cette décision de "nouvelle mesure provocatrice" de la part de Moscou, qui compromet "le système de sécurité internationale dans son ensemble". "La Russie confirme une fois de plus son incapacité chronique à gérer de manière responsable les armes nucléaires comme moyen de dissuasion et de prévention de la guerre", a déclaré le ministère. Il a demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité et a également demandé aux pays du G7 et à l'Union européenne d'avertir la Biélorussie des "conséquences profondes" si Minsk décidait d'accepter ces armes russes sur son territoire. (Reportage Dan Peleschuk, version française Matthieu Protard)