Kyiv accuse Moscou d'avoir détruit le barrage de Kakhovka pour bloquer une offensive dans le sud

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le barrage de Khakhovka a été détruit par les forces russes pour empêcher les troupes ukrainiennes d'avancer dans la région de Kherson, a déclaré dimanche la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar. Les forces russes et ukrainiennes s'accusent mutuellement d'être responsables de l'explosion qui a provoqué dans la nuit de lundi à mardi la destruction partielle du barrage, situé dans le sud de l'Ukraine contrôlé par la Russie. "L'explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovka a apparemment été réalisée dans le but d'empêcher les forces de défense ukrainiennes de lancer une offensive dans le secteur de Kherson", a écrit Hanna Maliar sur Telegram. Elle a ajouté que cette action visait également à permettre le déploiement de réservistes russes dans les régions de Zaporijjia et de Bakhmout. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi que des opérations défensives et contre-offensives étaient en cours. D'après un porte-parole militaire, les forces ukrainiennes ont parcouru jusqu'à 1.400 mètres en plusieurs points de la ligne de front près de la ville de Bakhmout, dans l'est du pays. (Pavel Polityuk, version française Laetitia Volga)