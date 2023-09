Kyiv a détruit un système de défense aérien russe en Crimée

KYIV, 14 septembre (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont détruit un système de défense aérien russe près de la ville de Yevpatoriya, une localité située en Crimée, lors d'une attaque nocturne conduite par les services de sécurité et par la marine, a-t-on appris jeudi auprès d'une source militaire ukrainienne. Cette source a déclaré que des drones avaient aveuglé un système S-400 "Trioumf" en visant son radar et son antenne. La marine a ensuite tiré deux missiles de croisière "Neptune" sur le site, a-t-elle ajouté. La Russie dit de son côté avoir déjoué 11 attaques de drones dans le ciel de Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014, une affirmation que Reuters n'est pas en mesure de confirmer. (Tom Balmforth; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)