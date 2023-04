Kretínský veut prendre le contrôle de Casino qui discute toujours avec Teract

PARIS (Reuters) - L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretínský a proposé de prendre le contrôle de Casino, lourdement endetté, via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros, une offre qui vient concurrencer le projet de rapprochement entre le distributeur stéphanois et Teract. En cas de succès, cette opération permettrait à Daniel Kretínský de mettre la main sur les enseignes Monoprix ou encore Franprix en France, où il a considérablement investi ces dernières années, dans la distribution aussi bien que dans les médias. CDiscount, la filiale de commerce électronique de Casino, est considérée comme une cible pour Fnac Darty , dont le principal actionnaire est Daniel Kretínský. L'homme d'affaires tchèque détient également une participation dans le journal Le Monde, le groupe de télévision TF1 et est en négociation avec Vivendi pour racheter la maison d'édition Editis. Une reprise de Casino par Daniel Kretínský offrirait une porte de sortie à l'actuel propriétaire de Casino Jean-Charles Naouri, âgé de 74 ans, qui se débat depuis plusieurs années pour tenter de désendetter le groupe. Le mois dernier, l'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit du distributeur, invoquant des pertes de parts de marché, une faible liquidité et un endettement élevé. A la Bourse de Paris, l'action Casino, qui connaissait lundi une séance volatile, reculait de 0,84% à 6,42 euros à 09h13 GMT. Le titre Teract progressait pour sa part de 2,3% à 6,14 euros. CHANGEMENT DE CONTRÔLE Dans le détail, la société EP Global Commerce, détenue par Daniel Kretínský et affiliée à VESA Equity Investment qui détient 10,06% du capital de Casino, a proposé au groupe d'injecter 750 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital. Le projet prévoit aussi que la société Fimalac, qui est aussi actionnaire de Casino, puisse souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d’euros. Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 millions d’euros. Selon deux sources proches du dossier, l'augmentation de capital permettrait à Daniel Kretínský de faire monter sa participation dans Casino à plus de 40%. "À ce stade, le groupe a uniquement pris acte de la proposition", a indiqué Casino dans un communiqué. "S'il devait y donner une suite favorable, la mise en œuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants". Cette opération est subordonnée à plusieurs conditions suspensives, indique Casino, notamment l'obtention d’une dérogation de la part de l’AMF à l’obligation de dépôt d’une offre publique sur les titres de la société. FEU VERT INDISPENSABLE DES CRÉANCIERS L'opération doit aussi obtenir l'accord de certains créanciers de Casino. Selon l'une des sources, une condition essentielle au succès de l'opération repose sur un accord entre Daniel Kretínský et les créanciers de Casino détenant une dette non garantie d'une valeur de 3,6 milliards d'euros. Selon cet accord, la dette serait convertie en capital ou remboursée avec une décote. "Dans les deux cas, la dette serait supprimée, ce qui améliorerait considérablement le bilan de Casino", a déclaré la source. L'offre de Daniel Kretínský intervient alors que Casino négocie depuis début mars un rapprochement avec Teract dans les activités de distribution en France. Le groupe a annoncé lundi que ce rapprochement pourrait inclure le Groupement Les Mousquetaires, qui deviendrait un actionnaire minoritaire de la nouvelle entitée qui sera contrôlée par Casino. Dans une déclaration à Reuters, le directeur général d'Invivo, principal actionnaire de Teract, a dit prendre acte de l'offre "concurrente" de Daniel Kretínský. "On va continuer à être en période exclusive jusqu'à début juin. Pendant cette période exclusive, l'offre concurrente est arrivée, dont acte", a réagi Thierry Blandinières. Casino a indiqué qu'il analyserait la proposition de EP Global Commerce au cours des prochaines semaines tout en poursuivant dans le même temps ses discussions avec Teract. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Dominique Vidalon, Mathieu Rosemain et Gus Trompiz, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)