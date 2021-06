Krejcikova rejoint Pavlyuchenkova en finale de Roland-Garros

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dans un combat de plus de trois heures de jeu, la Tchèque Barbora Krejcikova a dominé jeudi la Grecque Maria Sakkari (7-5, 4-6, 9-7) en demi-finales des Internationaux de France. Servant pour le set dans le neuvième jeu de la partie, la joueuse de 25 ans s’imposera finalement 7-5 dans ce premier acte. Mais Sakkari ne lâche pas l’affaire et revient dans le match en remportant le deuxième acte 6-4. Dans un dernier set indécis, Krejcikova, qui a sauvé une balle de match, prend finalement le dessus (9-7) et disputera sa première finale en Grand Chelem. Elle sera opposée à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Plus tôt dans la journée, la tête de série numéro 31 du tournoi a disposé de la Slovène Tamara Zidansek (7-5, 6-3) en 1h34 de jeu. Dans la première manche, la Russe a servi pour le set à 5-3 sans parvenir à conclure. Elle s’imposera finalement 7-5 avant de remporter la deuxième manche 6-3. Comme son adversaire samedi, Pavlyuchenkova est en finale d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.