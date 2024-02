Kraft Heinz: Les ventes déçoivent au T4 malgré les offres promotionnelles

(Reuters) - Kraft Heinz a fait état mercredi de résultats au quatrième trimestre inférieurs aux attentes, la hausse des prix ayant pesé sur la demande de soupes, sauces et charcuterie commercialisées par le géant américain de l'agroalimentaire. Le groupe a renforcé ses offres promotionnelles en Amérique du Nord pour stimuler la demande au cours du trimestre, mais les pressions inflationnistes ont limité les volumes. Les volumes trimestriels ont baissé de 4,4 points de pourcentage (pp) au cours du trimestre, contre une baisse de 5,4 pp au cours du trimestre précédent. Les prix ont augmenté de 3,7% sur l'ensemble du portefeuille de Kraft Heinz, contre une hausse de 7,1% au troisième trimestre. A lire aussi... Kraft Heinz prévoit désormais une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires net entre 0% et 2% et a déclaré compter sur un retour à des volumes positifs au second semestre. Les ventes nettes du groupe au quatrième trimestre se sont établies à 6,86 milliards de dollars, en deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur une moyenne de 6,99 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le titre Kraft Heinz reculait de 1% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street. (Reportage Savyata Mishra et Anuja Bharat Mistry à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)