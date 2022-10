Kraft Heinz dépasse les estimations au T3 avec la hausse des prix

(Reuters) - Kraft Heinz a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes, la hausse des prix de ses produits ayant compensé la recul de la demande pour ses repas préparés et condiments.

Les fabricants de produits alimentaires préparés ont régulièrement relevé les prix au cours de l'année écoulée pour contrer la hausse des coûts de la main-d'oeuvre, des ingrédients et du transport, à un moment où les consommateurs font plus attention à leurs dépenses face à la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation.

Bien que le goût pour la cuisine maison, qui s'est développé pendant la pandémie de COVID-19, se soit avéré relativement stable jusqu'à présent, des pressions sur la demande commencent à apparaître alors que les consommateurs recherchent des alternatives plus abordables.

Les analystes préviennent que les fabricants de produits emballés pourraient atteindre leur plafond en matière de hausses de prix.

Le titre du fabricant du fromage frais Philadelphia et du ketchup Heinz gagnait 3% dans les échanges en avant-Bourse. Le chiffre d'affaires a atteint 6,51 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,32 milliards de dollars un an plus tôt.

Le groupe a également fait état d'un bénéfice net, part du groupe, de 432 millions de dollars, soit 0,35 dollars par action, au titre du trimestre clos le 24 septembre, en baisse par rapport aux 733 millions de dollars, soit 0,59 dollars par action, publiés un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur 6,27 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitif.

(Reportage Mehr Bedi et Granth Vanaik à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)