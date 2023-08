Kraft Heinz annonce des ventes en-deçà des attentes au T2 avec la hausse des prix

2 août (Reuters) - Le géant américain de l'agroalimentaire Kraft Heinz a fait état mercredi de ventes en-deçà des attentes au second trimestre, la hausse des prix ayant découragé les clients. Au cours du trimestre, les volumes de Kraft Heinz ont chuté de 7 points de pourcentage par rapport à l'année dernière, les clients ayant cherché des alternatives moins chères aux produits du groupe. Les ventes nettes du fabricant du ketchup Heinz ont atteint 6,72 milliards de dollars (6,12 milliards d'euros) au cours du deuxième trimestre, contre 6,55 milliards de dollars l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à 6,81 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté de 79 cents par action pour le trimestre, supérieur à l'estimation des analystes qui était de 76 cents par action. (Reportage Savyata Mishra à Bangalore; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)