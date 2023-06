Kosovo : Paris et Berlin réclament de nouvelles élections municipales

BULBOACA, Moldavie (Reuters) - Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont réuni jeudi en Moldavie le président serbe, Aleksandar Vucic, et la présidente kosovare, Vjosa Osmani, pour leur demander d'apaiser les tensions actuelles leurs deux pays en organisant de nouvelles élections municipales dans les régions du nord du Kosovo à majorité serbe. "Nous avons vu d'une part la présidente Osmani puis le président Vucic et nous venons à l'instant d'obtenir une réunion à quatre en rassemblant les deux présidents autour de la table et en demandant des décisions claires pour la semaine prochaine", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de la Communauté politique européenne en Moldavie. L'installation récente par Pristina de maires d'origine albanaise dans quatre villes du nord du Kosovo majoritairement serbe, après leur élection lors d'un scrutin boycotté par les Serbes, a provoqué un vif regain de tensions dans la région, où la force de paix de l'Otan a envoyé des renforts. Emmanuel Macron a déploré "l'organisation regrettable d'élections alors que les garanties sur le bon déroulement n'étaient pas fournies et quatre maires qui ont été élus avec moins de 5% des votants". "Ce que nous avons demandé aux deux parties est très simple : l'organisation dans les meilleurs délais de nouvelles élections dans ces quatre municipalités - engagement de la part du Kosovo -, la participation à ces élections de manière claire de la part de la partie serbe et le règlement prioritaire et sans délai de la question de l'association des municipalités serbes de la part du Kosovo", a expliqué Emmanuel Macron. "Chaque partie va maintenant consulter les siens et revenir la semaine prochaine avec des réponses claires", a-t-il précisé. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)