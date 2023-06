Kosovo: L'opposition accuse le Premier ministre de dégrader les relations avec l'Occident

Kosovo: L'opposition accuse le Premier ministre de dégrader les relations avec l'Occident













Crédit photo © Reuters

par Fatos Bytyci PRISTINA (Reuters) - Les partis d'opposition du Kosovo ont accusé vendredi le Premier ministre Albin Kurti d'avoir dégradé les relations avec les alliés occidentaux après les violences dans le nord du pays où des soldats de l'Otan ont été blessés, et ont appelé à une motion de censure contre le gouvernement. L'installation récente par Pristina de maires d'origine albanaise dans quatre villes du nord du Kosovo majoritairement serbe, après leur élection lors d'un scrutin boycotté par les Serbes, a provoqué un vif regain de tensions dans la région, où la force de paix de l'Otan a envoyé des renforts. Le parlement du Kosovo a demandé vendredi l'ouverture d'une session pour discuter des conséquences des tensions dans le nord du Kosovo. "Vous jouez avec le feu", a affirmé Memli Krasniqi, du Parti démocratique du Kosovo, s'adressant à Albin Kurti. "Si le prix à payer est de mettre en danger les relations du Kosovo avec ses plus gros alliés alors que les sanctions ont déjà démarré, je veux vous demander : est-ce que ça en vaut la peine ?", a-t-il ajouté. L'ancien Premier ministre et chef de l'Alliance pour le changement, Ramush Haradinaj, a appelé les députés a voter une motion de censure contre le gouvernement. "Arrêtons cette défiance, cette humiliation, ces mensonges et cette trahison en congédiant ce gouvernement", a indiqué Ramush Haradinaj devant les députés. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont réuni jeudi en Moldavie le président serbe, Aleksandar Vucic, et la présidente kosovare, Vjosa Osmani, pour leur demander d'apaiser les tensions actuelles dans leurs deux pays en organisant de nouvelles élections municipales dans les régions du nord du Kosovo à majorité serbe. Le Kosovo a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008 avec le soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France, après la guerre de 1998-1999 pendant laquelle l'Otan est intervenue pour protéger le Kosovo à majorité albanaise. (Reportage Fatos Bytyci; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)