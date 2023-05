Kosovo: Des soldats de l'Otan blessés lors d'affrontements avec des Serbes

Crédit photo © Reuters

(Bien lire qu'il s'agit de soldats de l'Otan) par Fatos Bytyci LEPOSAVIC, Kosovo (Reuters) - Plus d'une vingtaine de soldats de maintien de la paix de l'Otan protégeant trois mairies situées dans le nord du Kosovo ont été blessés lundi dans des heurts avec des manifestants serbes, tandis que l'armée serbe a été placée à son plus haut niveau d'alerte. La mission locale de l'Otan a condamné les violences, indiquant dans un communiqué que "plusieurs soldats italiens et hongrois du contingent (de maintien de la paix) ont été la cible d'attaques non-provoquées (...)" et ont été blessés par l'explosion d'engins incendiaires. D'après la télévision publique serbe RTS, citant le ministère serbe de la Défense, deux ressortissants serbes ont été blessés dans les affrontements. La présidente kosovare Vjosa Osmani a accusé son homologue serbe Aleksandar Vucic de déstabiliser le Kosovo, écrivant sur Twitter que les "structures illégales serbes devenues des groupes criminels ont attaqué la police kosovare, des officiers (de maintien de la paix) et des journalistes". "Ceux qui suivent les ordres de Vucic pour déstabiliser le nord du Kosovo doivent faire face à la justice", a-t-elle ajouté. Les tensions se sont amplifiées après l'entrée en fonction de maires d'origine albanaise dans des régions du nord du Kosovo majoritairement peuplées de Serbes à l'issue d'élections boycottées par les Serbes - une décision condamnée vendredi par les Etats-Unis et leurs alliés. (Reportage Fatos Bytici, avec Miodrag Draskic et Angelo Amante; version française Jean Terzian)