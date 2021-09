Kontaveit sacré

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La finale du tournoi d'Ostrava n'aura pas laissé beaucoup de suspens avec une victoire facile d'Anett Kontaveit en deux manches contre la Grecque Maria Sakkari (6-2/7-5) et 1 h 35 de jeu. L'Estonienne a breaké deux fois dans la première manche pour la remporter aisément. La deuxième a été plus disputée, mais la numéro 30 à la WTA a breaké au meilleur moment à 5-5 et à ensuite conservé sa mise en jeu pour remporter la rencontre. Durant toute la partie, le vainqueur n'a jamais concédé son service et n'a eu qu'une seule balle de break à sauver. La Grecque, quant à elle, s'est montrée trop friable sur son second service (9/24) pour espérer s'imposer. Anett Kontaveit remporte donc le troisième titre de sa carrière après celui de Bois-le-Duc en 2017 et Cleveland un peu plus tôt cette année.