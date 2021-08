Kontaveit passe, Kasatkina déraille

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Anett Kontaveit peut souffler, l'Estonienne a validé son billet pour le dernier carré au terme d'un long combat de plus de 2 h 45. Elle se débarrasse de la Tchèque Siniakova en trois manches (6-3/5-7/6-2).

En demi-finale, elle affrontera l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, tombeuse elle beaucoup plus simplement de la Chinoise Zhang en deux petits sets (6-3/6-1).

Dans l'autre partie du tableau, la tête de série numéro 1 du tournoi Daria Kasatkina s'est lourdement inclinée face à la tête de série numéro 6 Magda Linette. La Polonaise n'a laissé que trois petits jeux à la Russe (6-1/6-2) en un peu plus d'une heure.

Lors du prochain match, elle sera opposée à la Roumaine Irina-Camelia Begu, vainqueur de la Biélorusse Sasnovich en deux manches (6-2/6-4).

Première demi-finale entre Linette et Begu à 20 h, heure française.