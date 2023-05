Kohl's affiche un bénéfice surprise au T1 avec la réduction des coûts

(Reuters) - Kohl's a fait état mercredi d'un bénéfice surprise au premier trimestre, la chaîne de grands magasins ayant réduit ses stocks excédentaires et diminué ses coûts sous l'impulsion de son nouveau directeur général. Le bénéfice par action s'est élevé à 13 cents, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 42 cents, tandis que les dépenses d'exploitation ont baissé de 4,2% pour atteindre 1,2 milliard de dollars (1,09 milliard d'euros). Le titre Kohl's grimpait de 12% dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street. La société a également maintenu ses objectifs pour l'ensemble de l'année, même si elle a enregistré une baisse plus importante que prévu des ventes à magasins comparables lors du trimestre. Le distributeur tente en effet de se redresser sous la houlette de son nouveau directeur général Tom Kingsbury, qui a pris les rênes de l'entreprise en février. Pour assurer un niveau constant de ses ventes et bénéfices, Kohl's veut éviter les rabais qui visent à écouler les stocks mais qui réduisent les marges, pour concentrer la production sur les catégories les plus demandées, notamment les vêtements de travail. Kohl's a fait état d'une marge brute en hausse de 67 points de base au premier trimestre, alors que l'entreprise s'efforçait de gérer ses stocks, qui ont baissé de 6% d'une année sur l'autre. Cependant, l'inflation, qui pousse les consommateurs à limiter leurs achats non essentiels, a entraîné une baisse de 4,3% des ventes comparables de Kohl's au premier trimestre. Les analystes prévoyaient en moyenne une baisse de 3,9%, selon les données IBES de Refinitiv. La chaîne de magasins a maintenu son bénéfice par action pour l'exercice 2023 dans une fourchette de 2,10 à 2,70 dollars, et sa marge d'exploitation à environ 4%. (Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)