Knot (BCE) estime que d'autres hausses de taux seront nécessaires

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) commencent à faire effet mais d'autres seront nécessaires pour contenir l'inflation, a déclaré dimanche le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise, Klaas Knot. Perçu comme un "faucon" au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, Klaas Knot a indiqué à la télévision néerlandaise qu'il était d'accord avec la décision prise par la banque centrale jeudi de ralentir le rythme de la hausse des taux à 25 points de base. Toutefois, il pourrait également soutenir le relèvement du taux de dépôt de la banque centrale jusqu'à 5%, contre 3,25% actuellement, voire plus, si l'inflation s'avère plus persistante qu'il ne le pense. "Notre politique fonctionne avec un certain retard, de sorte que les effets les plus importants de ce que nous avons fait jusqu'à présent sont encore à venir", a déclaré Klaas Knot lors d'un entretien à l'émission Buitenhof. (Reportage Toby Sterling, version française Kate Entringer)