KLM se dit satisfait de la décision du gouvernement néerlandais de suspendre la règle expérimentale

14 novembre (Reuters) - Air France KLM SA: * RÉPONSE À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS DU 14 NOVEMBRE 2023 * EST SATISFAITE QUE LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS A DÉCIDÉ DE SUSPENDRE LA RÈGLE EXPÉRIMENTALE POUR L'ANNÉE PROCHAINE * IL S'AGIT D'UNE MESURE IMPORTANTE POUR ÉVITER LES REPRÉSAILLES ET CONTINUER À DESSERVIR LES ÉTATS-UNIS * LA COMMISSION EUROPÉENNE A ENVOYÉ UN SIGNAL CLAIR EN FAVEUR D'UNE PROCÉDURE JURIDIQUE MINUTIEUSE SELON L'APPROCHE ÉQUILIBRÉE * NOUS AVONS CONVENU D'UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES ANNONCÉES, TELLES QUE LE PLAN "PLUS PROPRE, PLUS SILENCIEUX ET PLUS ÉCONOMIQUE", AFIN D'ACCÉLÉRER LA RÉDUCTION DE LA POLLUTION SONORE * DANS LES PROCHAINS MOIS, KLM ET TRANSAVIA RECEVRONT LEURS PREMIERS AVIONS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO, DONT L'EMPREINTE SONORE EST RÉDUITE DE 33 % EN MOYENNE Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)