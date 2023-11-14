KLM se dit satisfait de la décision du gouvernement néerlandais de suspendre la règle expérimentale
14 novembre (Reuters) - Air France KLM SA:
* RÉPONSE À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS DU 14 NOVEMBRE 2023
* EST SATISFAITE QUE LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS A DÉCIDÉ DE SUSPENDRE LA RÈGLE EXPÉRIMENTALE POUR L'ANNÉE PROCHAINE
* IL S'AGIT D'UNE MESURE IMPORTANTE POUR ÉVITER LES REPRÉSAILLES ET CONTINUER À DESSERVIR LES ÉTATS-UNIS
* LA COMMISSION EUROPÉENNE A ENVOYÉ UN SIGNAL CLAIR EN FAVEUR D'UNE PROCÉDURE JURIDIQUE MINUTIEUSE SELON L'APPROCHE ÉQUILIBRÉE
* NOUS AVONS CONVENU D'UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES ANNONCÉES, TELLES QUE LE PLAN "PLUS PROPRE, PLUS SILENCIEUX ET PLUS ÉCONOMIQUE", AFIN D'ACCÉLÉRER LA RÉDUCTION DE LA POLLUTION SONORE
* DANS LES PROCHAINS MOIS, KLM ET TRANSAVIA RECEVRONT LEURS PREMIERS AVIONS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO, DONT L'EMPREINTE SONORE EST RÉDUITE DE 33 % EN MOYENNE Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)