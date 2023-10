Klépierre : Revenus locatifs +8,6% pour les neuf premiers mois de 2023

(Reuters) - L'opérateur français de centres commerciaux Klépierre a fait état vendredi d'une hausse de 8,6% de ses revenus locatifs nets, ainsi que d'une augmentation de 8% de la fréquentation pour les neuf premiers mois de l'année. Le groupe a enregistré une hausse de 14% dans son segment alimentation et boissons, porté par les Pays-Bas et l'Allemagne, sa plus forte performance dans le secteur de la vente au détail au cours de la période. Klépierre, qui loue des espaces commerciaux à travers l'Europe, notamment à Inditex, propriétaire de Zara, H&M, ou encore Sephora, a enregistré une hausse de 7 % de ses ventes en glissement annuel. Le groupe a confirmé ses prévisions pour 2023, affirmant dans un communiqué être "en bonne voie" pour atteindre un flux de trésorerie net courant d'au moins 2,40 euros par action, un taux d'occupation stable et des ventes au détail au moins égales à 2022. Les analystes de J.P Morgan ont déclaré le mois dernier qu'ils s'attendaient à ce que les opérateurs de centres commerciaux soient touchés par des turbulences macroéconomiques en 2024, tandis qu'une enquête menée auprès de plus de 5 000 personnes à travers l'Europe sur la crise du coût de la vie a signalé un ralentissement des dépenses non essentielles. Le chiffre d'affaires total pour la période s'est élevé à 1,0 milliard d'euros, une hausse par rapport aux 992,0 millions d'euros des neuf premiers mois de 2022. (Reportage Stéphanie Hamel; version française Mariana Abreu)