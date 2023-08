Klépierre relève son objectif pour l'ensemble de l'année

1er août (Reuters) - Klepierre SA: * CASH-FLOW NET COURANT PAR ACTION DE EUR 1,21 AU S1, EN HAUSSE DE 7,4% SUR UN AN * REVENUS LOCATIFS NETS AU S1 À EUR 484,1 MLNS EN HAUSSE DE 7,3% À PÉRIMÈTRE CONSTANT SUR UN AN * TAUX D'OCCUPATION DE 95,7% AU S1, EN HAUSSE * EPRA NTA PAR ACTION À EUR 30,10 AU 30 JUIN, CONTRE EUR 30,90 AU 31 DÉCEMBRE 2022 * RELÈVE SON OBJECTIF POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE * ANTICIPE UN CASH-FLOW NET COURANT D'AU MOINS EUR 2,40 PAR ACTION EN 2023 * VALEUR DU PORTEFEUILLE DE CENTRES COMMERCIAUX AU 30 JUIN À EUR 19,2 MDS CONTRE EUR 19,6 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2022 * DETTE NETTE AU 30 JUIN DE EUR 7,40 MDS CONTRE EUR 7,48 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)