Klass Knot (BCE) estime que les taux resteront inchangés à la prochaine réunion

AMSTERDAM, 21 septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) maintiendra très probablement ses taux d'intérêt à leur niveau actuel lors de sa prochaine réunion, a déclaré jeudi Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. "Je pense que les taux d'intérêt sont actuellement au bon niveau pour nous et je ne pense pas que nous ayons besoin de les changer à très court terme", a déclaré Klaas Knot lors d'une interview avec la radio néerlandaise Radio 1. "Je pense que nous ne modifierons pas les taux lors de notre prochaine réunion". (Reportage Bart Meijer, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)