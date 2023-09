KKR et Rome veulent un délai supplémentaire pour leur offre auprès de Telecom Italia

MILAN (Reuters) - Le fonds de capital investissement américain KKR et le Trésor italien sont sur le point de demander à Telecom Italia (TIM) un délai supplémentaire pour organiser une offre conjointe de rachat de son réseau de téléphonie fixe, ont déclaré trois sources proches du dossier. Le mois dernier, KKR a obtenu le soutien du gouvernement de Giorgia Meloni, qui a autorisé le Trésor à se joindre à son offre de rachat d'un actif jugé d'intérêt stratégique national. L'offre préliminaire valorise l'entreprise appelée NetCo à environ 23 milliards d'euros, dette comprise et en tenant compte d'un certain nombre de variables. En juin, TIM a accordé à KKR une période de négociations exclusives s'étendant jusqu'à la fin du mois de septembre pour présenter une offre ferme sur NetCo, qui comprend le réseau de téléphonie fixe de TIM et ses activités de câble sous-marin Sparkle. KKR et le Trésor italien s'apprêtent cependant à adresser une demande formelle à TIM afin d'obtenir "quelques semaines supplémentaires" de délais pour finaliser l'offre, ont déclaré des sources mercredi, l'une d'entre elles ajoutant que la prolongation pourrait être de deux semaines. Le Trésor a besoin du feu vert de la Cour des comptes qui devrait donner son avis en octobre, ce qui motive la demande d'extension, selon deux des sources. Les dirigeants de TIM discuteront de cette demande au cours d'une réunion prévue le 27 septembre. Le Trésor a également l'intention de demander à l'organisme antitrust du pays de s'assurer que l'opération ne pose pas de problèmes de concurrence, a révélé Reuters le 29 août. Le gouvernement vise une participation du ministère d'une valeur maximale de 2,2 milliards d'euros dans NetCo. Le soutien de Vivendi à un rachat sera important, puisque le groupe français détient 24% de TIM et en est le premier actionnaire. Or Vivendi a jusqu'à présent montré peu d'intérêt pour les conditions de KKR. Le directeur général de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, a demandé à rencontrer les principaux collaborateurs du ministre de l'Economie italien Giancarlo Giorgetti pour discuter de l'opération, ont indiqué des sources distinctes. Le Trésor réfléchit à cette proposition, a déclaré l'une de ces sources, sans ajouter d'autres détails. (Reportage Elvira Pollina, Giuseppe Fonte, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)