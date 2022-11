Kingfisher : troisième trimestre dopé par les ventes de produits à haute efficacité énergétique

(Précise la citation, ajoute cours de Bourse et éléments sur la prévision)

LONDRES (Reuters) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a fait état jeudi d'une activité résiliente au troisième trimestre, aidé par la forte demande de produits à haute efficacité énergétique alors que les consommateurs cherchent à réduire leurs factures d'énergie.

Kingfisher, qui possède notamment Castorama et Brico Dépôt en France, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,7% à taux de change constant pour atteindre 3,3 milliards de livres (3,84 milliards d'euros) au cours du trimestre se terminant le 31 octobre.

Le groupe a également dit avoir pris un bon départ pour le quatrième trimestre, avec des ventes comparables en hausse de 2,8% pour les trois semaines au 19 novembre.

"Malgré un environnement qui demeure difficile, nos ventes sur le segment du 'Faire soi-même' ('Do It Yourself') continuent d'être portées par les nouvelles tendances de notre secteur, comme le développement du télétravail et l'accélération des investissements de nos clients dans la rénovation énergétique", a déclaré le directeur général Thierry Garnier.

A la Bourse de Londres, le titre Kingfisher reculait toutefois de plus de 2% jeudi après-midi, les investisseurs ayant été surpris par la légère révision à la baisse de la fourchette haute de la prévision annuelle de bénéfice du groupe.

Kingfisher prévoit désormais un bénéfice ajusté avant impôt de 730 à 760 millions de livres pour l'exercice se terminant fin janvier 2023, contre 730 à 770 millions auparavant.

(Reportage James Davey ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)