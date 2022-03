Kingfisher : Le bénéfice annuel bondit de 21% grâce à la pandémie

LONDRES, 22 mars (Reuters) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a affiché un chiffre d'affaires et un bénéfice annuel record mardi grâce à la pandémie du coronavirus et a déclaré avoir connu un début d'année encourageant malgré l'incertitude macroéconomique et géopolitique.

Kingfisher, propriétaire en France des enseignes Castorama et Brico Dépôt et de B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, a fait état d'un bénéfice ajusté avant impôt de 949 millions de livres (1,14 milliards d'euros) pour l'année close le 31 janvier, conformément aux prévisions des analystes et en hausse de 20,9% par rapport aux 786 millions de livres réalisés en 2020-21.

À la Bourse de Londres, le titre chutait d'environ 5% en fin de matinée.

Ses ventes totales ont augmenté de 6,8% pour atteindre 13,2 milliards de livres, davantage de personnes redécouvrant le bricolage pendant la crise alors qu'elles passaient plus de temps à la maison, avec moins de possibilités de loisirs et moins de voyages, à cause des restrictions sanitaires.

"Pour l'année à venir, alors que l'environnement macro-économique et géopolitique est incertain, vous pouvez attendre de nous que nous continuions de nous concentrer sur la livraison de produits haut de gamme et la croissance des parts de marché, une exécution solide, une gestion efficace de notre marge brute et une gestion active et réactive de nos coûts d'exploitation", a déclaré Thierry Garnier, président-directeur général du groupe.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2022-23, clos le 19 mars, les ventes à périmètre constant ont baissé de 8,1% par rapport à l'année précédente, mais ont augmenté de 16% sur deux ans, avec une demande résiliente sur tous ses marchés soutenue par une bonne disponibilité des stocks.

Kingfisher a proposé un dividende total par action de 12,4 pence, en hausse de 50,3%. (Reportage James Davey; version française Elena Vardon, édité par Jean-Michel Bélot)